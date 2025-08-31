День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 04:32

Тыквенные оладьи с яблоком: вкуснятина для быстрых осенних завтраков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные оладьи с яблоками — осенний кулинарный хит, сочетающий пользу, невероятный аромат и простоту приготовления. Они богаты клетчаткой и витаминами, имеют нежную текстуру, нравятся детям и взрослым.

Рецепт не требует особых навыков: натрите на терке 200 г тыквы и 1 яблоко, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 0.5 ч. л. корицы и 4–5 ст. л. муки (можно заменить овсяными хлопьями). Тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Жарьте на среднем огне на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Эта вкуснятина с нежным яблочно-тыквенным вкусом и пряными нотками корицы идеальна для быстрых осенних завтраков.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-творожные оладьи, которые не опадают: пышные биточки за 15 минут.

оладьи
тыквы
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль
Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года
Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС
В Минобрнауки раскрыли размер новой стипендии президента
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.