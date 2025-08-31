Тыквенные оладьи с яблоком: вкуснятина для быстрых осенних завтраков

Тыквенные оладьи с яблоками — осенний кулинарный хит, сочетающий пользу, невероятный аромат и простоту приготовления. Они богаты клетчаткой и витаминами, имеют нежную текстуру, нравятся детям и взрослым.

Рецепт не требует особых навыков: натрите на терке 200 г тыквы и 1 яблоко, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 0.5 ч. л. корицы и 4–5 ст. л. муки (можно заменить овсяными хлопьями). Тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Жарьте на среднем огне на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Эта вкуснятина с нежным яблочно-тыквенным вкусом и пряными нотками корицы идеальна для быстрых осенних завтраков.

