11 августа 2025 в 05:31

Сырно-творожные оладьи, которые не опадают: пышные биточки за 15 минут

Благодаря этому рецепту вы за 15 минут приготовите пышные сырно-творожные оладьи, которые не опадают. Биточки получаются нежными, воздушными, с хрустящей корочкой и насыщенным сливочным вкусом.

Секрет идеальной текстуры — в правильном сочетании ингредиентов: смешайте 200 г творога 9%, 100 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Тесто должно быть густым, как сметана. Жарьте на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны, смазав сковороду минимальным количеством масла.

Оладьи получаются золотистыми снаружи, а внутри — пористыми и влажными, с ярким сырным вкусом и легкой кислинкой творога. Они не опадают благодаря сыру, который создает плотную структуру, и правильному количеству муки. Подавайте со сметаной или медом — они хороши и горячими, и холодными.

Ранее стало известно, как приготовить пышные, воздушные оладушки с ветчиной и сыром.

творог
оладьи
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
