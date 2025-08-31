День знаний — 2025
31 августа 2025 в 14:00

Творожные лепешки «Нежность»! Вкуснота вместо сырников и блинов

Творожные лепешки «Нежность»! Вкуснота вместо сырников и блинов! Эти лепешки станут вашим новым кулинарным фаворитом! Невероятно мягкие, воздушные и такие вкусные, что невозможно остановиться. Идеальный завтрак, ужин или перекус для всей семьи.

Ингредиенты

  • Кефир — 500 мл (теплый)
  • Творог — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 8-9 ст. ложек (с горкой)
  • Сода — 3/4 ч. л.
  • Соль — 3/4 ч. л.
  • Масло сливочное — для смазывания

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйца, творог и соль. Добавьте соду, перемешайте. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте тесту постоять 15–20 минут.
  2. Разделите тесто на части, сформируйте лепешки толщиной 1–1,5 см. Обжаривайте на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки. Готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом.
  3. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или как аккомпанемент к первым блюдам. Приятного аппетита!

Секрет пышности: не переборщите с мукой — тесто должно оставаться мягким и слегка липким!

творог
лепешки
простой рецепт
сырники
