Творожные лепешки «Нежность»! Вкуснота вместо сырников и блинов! Эти лепешки станут вашим новым кулинарным фаворитом! Невероятно мягкие, воздушные и такие вкусные, что невозможно остановиться. Идеальный завтрак, ужин или перекус для всей семьи.
Ингредиенты
- Кефир — 500 мл (теплый)
- Творог — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 8-9 ст. ложек (с горкой)
- Сода — 3/4 ч. л.
- Соль — 3/4 ч. л.
- Масло сливочное — для смазывания
Приготовление
- В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйца, творог и соль. Добавьте соду, перемешайте. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте тесту постоять 15–20 минут.
- Разделите тесто на части, сформируйте лепешки толщиной 1–1,5 см. Обжаривайте на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки. Готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом.
- Подавайте горячими со сметаной, вареньем или как аккомпанемент к первым блюдам. Приятного аппетита!
Секрет пышности: не переборщите с мукой — тесто должно оставаться мягким и слегка липким!
