Творожные лепешки «Нежность»! Вкуснота вместо сырников и блинов! Эти лепешки станут вашим новым кулинарным фаворитом! Невероятно мягкие, воздушные и такие вкусные, что невозможно остановиться. Идеальный завтрак, ужин или перекус для всей семьи.

Ингредиенты

Кефир — 500 мл (теплый)

Творог — 250 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 8-9 ст. ложек (с горкой)

Сода — 3/4 ч. л.

Соль — 3/4 ч. л.

Масло сливочное — для смазывания

Приготовление

В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйца, творог и соль. Добавьте соду, перемешайте. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте тесту постоять 15–20 минут. Разделите тесто на части, сформируйте лепешки толщиной 1–1,5 см. Обжаривайте на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки. Готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или как аккомпанемент к первым блюдам. Приятного аппетита!

Секрет пышности: не переборщите с мукой — тесто должно оставаться мягким и слегка липким!

