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25 июля 2025 в 07:01

Воздушные оладушки с ветчиной и сыром: как мини-пиццы, только пышнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воздушные оладушки с ветчиной и сыром — это идеальный завтрак с хрустящей золотистой корочкой и нежной воздушной текстурой внутри, где сочетаются солоноватый вкус ветчины, сливочные нотки сыра и легкая кислинка теста.

Для приготовления взбейте 2 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли, добавьте 250 мл кефира, 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно получиться густым, как сметана. Затем вмешайте 100 г мелко нарезанной ветчины, 100 г тертого сыра (чеддер или российский) и 2 ст. л. рубленого укропа. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой — так оладушки поднимутся и станут особенно пышными.

Готовые оладьи получаются румяными, с аппетитными сырными подтеками, а при разрезании открывают слоистую структуру с кусочками ветчины. Как мини-пиццы, только пышнее. Подавайте со сметаной или томатным соусом — это сытное блюдо с насыщенным вкусом, которое понравится и детям, и взрослым.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку с сыром на заливном тесте: ничего не нужно раскатывать.

оладьи
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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