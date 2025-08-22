Ты не поверишь, но эта тыква весит как маленький грузовик — вот ее история

Мир гигантских овощей не перестаёт удивлять рекордными размерами, а одна из таких тыкв поражает своей невероятной массой. Итальянский садовод Стефано Кутрупи вырастил настоящий овощ-гигант.

На чемпионате Big Pumpkin European Championship 2021 в Пезаро его тыква достигла веса 1226 килограммов — больше, чем компактный автомобиль. Поднять такой овощ можно было только с помощью спецтехники.

Обхват этой рекордной тыквы достигал нескольких метров, а для перевозки потребовались прочный поддон и мощный погрузчик. Зрелище впечатлило всех участников и зрителей конкурса.

Такой результат — итог многих лет опыта, тщательного ухода и правильного выбора сортов. Стефано применял уникальные методы выращивания, обеспечивая растению постоянный полив, питание и защиту от болезней.

Итальянский климат с теплыми днями и прохладными ночами сыграл свою роль, создавая идеальные условия для накопления массы.

Для официального подтверждения рекорда судьи Книги рекордов Гиннесса тщательно взвесили тыкву на промышленной платформе.

Предыдущий мировой рекорд, тоже установленный итальянцем, был превышен более чем на 50 килограммов — значительный прорыв в мире гигантских овощей.

До 2023 года этот рекорд держался, пока новый рекордсмен из США не превысил отметку в 1247 килограммов. Тем не менее тыква Кутрупи навсегда останется первой, кто преодолел рубеж в 1200 килограммов.

Этот успех показывает, насколько далеко может зайти природа вместе с человеческим трудом и терпением. Для садоводов-любителей гигантская тыква стала символом амбиций и мастерства.

