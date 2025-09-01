Аджика по-домашнему на зиму! Подходит к мясу, рыбе и свежему хлебу!

Аджика — это не просто соус, а настоящий символ гостеприимства и щедрости! Её яркий вкус, насыщенный аромат свежих овощей и пикантная острота способны превратить любое блюдо в кулинарный шедевр. Идеально подходит к мясу, рыбе, овощам или просто со свежим хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг красных мясистых помидоров, 500 г сладкого перца, 300 г острого перца (регулируйте по желаемой остроте), 200 г чеснока, большой пучок кинзы и укропа, 100 г грецких орехов, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 50 мл винного уксуса и 100 мл растительного масла.

Овощи и зелень тщательно вымойте. У перцев удалите плодоножки и семена. Помидоры нарежьте четвертинками. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до желаемой консистенции. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте масло, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне, убавьте огонь и томите 40 минут, периодически помешивая.

Влейте уксус, проварите еще 5 минут и сразу разлейте по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Аджика раскроет свой вкус через 2–3 недели, когда все ароматы полностью сочетаются. Эта острая заготовка станет любимой приправой в вашей коллекции!

