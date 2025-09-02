Саммит ШОС — 2025
Морковный соус для шедевров на кухне — к рыбе, мясу и просто как закуска

Морковный соус — это универсальная добавка, которая способна преобразить любое блюдо, от простого стейка до овощного гарнира. Его яркий цвет и насыщенный вкус с нотками специй и легкой остротой делают его идеальным компаньоном для мяса, рыбы, птицы и даже в качестве дипа для хлеба. Этот соус не только вкусен, но и полезен благодаря высокому содержанию витаминов в моркови и отсутствию искусственных добавок.

500 г моркови, 100 г сладкого перца, 20 г острого перца, 15 г чеснока и 10 г имбиря отваривают в 1 л воды с 3 ч. л. соли до мягкости. Овощи измельчают блендером, постепенно добавляя отвар до достижения желаемой консистенции. В пюре добавляют 2 ст. л. смеси пряностей (черный перец, кориандр, зира, чили, паприка, корица), 100 мл растительного масла и 2 ч. л. сахара. Прогревают на медленном огне 5–7 минут, постоянно помешивая.

Готовый соус имеет бархатистую текстуру, насыщенный оранжевый цвет и сложный вкусовой профиль с балансом сладости, остроты и пряности. Он хранится в холодильнике до 2 недель, что позволяет всегда иметь под рукой готовую вкусовую добавку. Этот соус можно использовать как маринад, основу для супов или самостоятельную закуску с хлебом. Он отлично подходит для тех, кто ищет новые способы обогатить привычные блюда без лишних усилий.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

