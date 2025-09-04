Быстрая кабачковая икра с тыквой и кинзой! Обалденная вкуснятина на хлеб

Эта икра — настоящая революция в мире закусок! Она доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным, а быстрое — изысканным. Нежная текстура запеченных овощей, пикантность чеснока и свежесть кинзы создают идеальный баланс. Идеальна для тостов, как гарнир к мясу или как легкий ужин.

Для приготовления вам понадобится: 700 г кабачков, 300 г тыквы, 35 г чеснока (1 средняя головка), пучок кинзы (10 г), 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 °C. Кабачки и тыкву нарежьте крупными кубиками по 3–4 см. Чеснок не чистите — просто разделите на зубчики.

Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25–30 минут до мягкости и легкой румяности. Дайте немного остыть. Чеснок выдавите из кожуры — после запекания он легко поддается. Все ингредиенты поместите в блендер, добавьте мелко нарезанную кинзу. Измельчайте 5–7 секунд до консистенции грубого пюре.

Подавайте сразу же, украсив веточкой кинзы и каплей оливкового масла. Эта икра хороша теплой или холодной — она прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня. Секрет ее вкуса в том, что запекание раскрывает натуральную сладость овощей, а кинза добавляет освежающую нотку. Попробуйте намазать ее на цельнозерновой хлеб — это будет идеальный полезный перекус.

