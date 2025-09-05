Саммит ШОС — 2025
Не конфеты, и не снэки: готовим фруктовые чипсы дома — здоровый перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние фруктовые чипсы — это полезная альтернатива магазинным снекам, которая сохраняет натуральный вкус и витамины фруктов. Приготовление в духовке позволяет получить хрустящую текстуру без использования масла и консервантов. Такой перекус понравится и детям, и взрослым, которые следят за своим питанием.

2–3 яблока или груши тщательно моют и нарезают тонкими одинаковыми ломтиками толщиной 2–3 мм. Можно использовать мандарины или бананы. Противень застилают пергаментом и выкладывают фрукты в один слой. Сушат в духовке при 100 °C с приоткрытой дверцей в течение 1,5–2 часов, периодически переворачивая. Готовность определяют по золотистому цвету и хрустящей текстуре.

Чипсы полностью остужают и хранят в стеклянной банке с плотной крышкой.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

