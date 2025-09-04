Саммит ШОС — 2025
Забудьте о варенье! Эти моченые яблоки с медом заменят все десерты в доме

Забудьте о варенье! Эти моченые яблоки с медом заменят все десерты в доме. Их вкус поражает гармонией: хрустящая мякоть яблок пропитывается медовой сладостью, а нотки корицы и гвоздики добавляют терпкости.

Для 3-литровой банки возьмите 1,5 кг твердых яблок (антоновка, «симиренко»), промойте и удалите хвостики. Уложите плотно в стерильную банку, добавив между слоями 3–4 зонтика гвоздики и 1 палочку корицы. Для заливки вскипятите 1,5 л воды с 5 ст. л. меда и 1 ст. л. соли, остудите до комнатной температуры. Залейте яблоки, чтобы они полностью покрылись жидкостью. Накройте марлей и оставьте при 18–20 °C на 3–4 дня для брожения, затем перенесите в холодное место.

Через 2 недели яблоки приобретут неповторимый вкус — они идеальны как самостоятельный десерт, гарнир к мясу или основа для салатов!

Ранее стало известно, как приготовить сливовый компот, — хранится до 2 лет: рецепт на 3-литровую банку.

