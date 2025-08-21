Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сливовый компот — хранится до 2 лет: рецепт на 3-литровую банку

Ароматный сливовый компот — это вкус лета в банке, где сладость спелых слив гармонично сочетается с легкой кислинкой и тонкими ванильными нотками. Напиток получается насыщенного рубинового цвета с бархатистым вкусом.

Для 3-литровой банки возьмите: 500 г слив, 300 г сахара, 1/4 ч. л. лимонной кислоты, 1 палочку ванили, 2,5 л воды. Сливы тщательно промойте, удалите плодоножки, проткните кожуру зубочисткой. В стерильную банку уложите сливы, добавьте ваниль. Воду с сахаром и лимонной кислотой доведите до кипения, залейте кипящим сиропом сливы. Накройте крышкой, стерилизуйте 15 минут, затем герметично закатайте. Переверните банку, укутайте одеялом до полного остывания.

Такой компот хранится до 2 лет, становясь вкуснее со временем — зимой он станет витаминным напитком или основой для желе и коктейлей.

Ранее стало известно, как приготовить глег из черной смородины — согревающий напиток наподобие глинтвейна.

сливы
компоты
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
