Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 21:01

Глег из черной смородины: готовится за 20 минут, аромат на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Безалкогольный глег из черной смородины — это согревающий напиток с балансом сладости и легкой кислинки, который готовится за 20 минут. Густой ягодный вкус с нотами корицы создает уют, а мед придает напитку сладость.

Для приготовления вам понадобится: 500 г черной смородины (можно замороженной), 1 л воды, 1 апельсин, 3 ст. л. меда, 2 палочки корицы, 5 бутонов гвоздики, 3 звездочки бадьяна. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте смородину, нарезанный дольками апельсин (вместе с цедрой) и специи. Варите на медленном огне 20 минут, затем снимите с плиты, добавьте мед и дайте настояться.

Процедите напиток через сито, слегка разомните ягоды, чтобы получить максимум вкуса. Подавайте горячим в кружках с долькой апельсина и палочкой корицы — этот витаминный глег согреет в любую погоду и распространит аромат на весь дом.

Ранее стало известно, как приготовить компот «Мохито» из ягод крыжовника: рецепт на 3-литровую банку.

рецепты
напитки
смородина
мёд
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.