Глег из черной смородины: готовится за 20 минут, аромат на весь дом

Глег из черной смородины: готовится за 20 минут, аромат на весь дом

Безалкогольный глег из черной смородины — это согревающий напиток с балансом сладости и легкой кислинки, который готовится за 20 минут. Густой ягодный вкус с нотами корицы создает уют, а мед придает напитку сладость.

Для приготовления вам понадобится: 500 г черной смородины (можно замороженной), 1 л воды, 1 апельсин, 3 ст. л. меда, 2 палочки корицы, 5 бутонов гвоздики, 3 звездочки бадьяна. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте смородину, нарезанный дольками апельсин (вместе с цедрой) и специи. Варите на медленном огне 20 минут, затем снимите с плиты, добавьте мед и дайте настояться.

Процедите напиток через сито, слегка разомните ягоды, чтобы получить максимум вкуса. Подавайте горячим в кружках с долькой апельсина и палочкой корицы — этот витаминный глег согреет в любую погоду и распространит аромат на весь дом.

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