Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:59

Это яблочное повидло изменит вашу выпечку! Рецепт с текстурой мармелада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное повидло с текстурой нежного мармелада — это классический десерт, который преображает простые ингредиенты в изысканное угощение. Его густая консистенция и насыщенный вкус делают его идеальной начинкой для выпечки или самостоятельным десертом. Длительное уваривание позволяет достичь совершенной текстуры и концентрации вкуса.

Для приготовления потребуется: 2 кг очищенных яблок, 1,5 кг сахара, лимонный сок по вкусу. Яблоки нарежьте, потушите с небольшим количеством воды до мягкости. Протрите через сито. В пюре добавьте сахар и варите на медленном огне 1,5–2 часа, постоянно помешивая. Ключевой секрет — длительное уваривание на самом маленьком огне с постоянным помешиванием, которое позволяет испарить лишнюю влагу и добиться идеальной густой текстуры. Готовность проверяйте каплей на блюдце — она не должна растекаться. Разлейте по стерильным банкам.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
десерты
яблоки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.