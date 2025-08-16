Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Labubu превратили в инструмент киберпреступлений

МВД: мошенники начали использовать Labubu для кражи криптовалюты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киберпреступники начали использовать образ популярной игрушки Labubu для мошеннических схем, они создают фейковые сайты, предлагающие бесплатно получить криптовалюту с тем же названием, сообщает полиция Петербурга. Для получения мнимого «бонуса» пользователям предлагают авторизовать свой цифровой кошелек на поддельных платформах. В процессе авторизации мошенники получают доступ к данным о балансе и транзакциях жертвы. Вместо обещанной криптовалюты на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи средств.

Если кошелек оказывается пустым, мошенники просто сообщают о его «непригодности» для получения Labubu и продолжают поиск новых жертв. Эти мошеннические ресурсы не имеют никакого отношения к официальному производителю игрушек.

Ранее китайский производитель игрушек Pop Mart, создавший популярную серию Labubu, достиг рыночной капитализации в $42,2 млрд (свыше 3,3 трлн рублей). Это на $3,2 млрд (250 млрд рублей) превышает совокупную стоимость акций российского «Газпрома», капитализация которого составляет $39 млрд (около 3 трлн рублей).

До этого на заседании Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость разработки российского аналога популярной игрушки. По ее мнению, отечественные производители должны создавать более современные и востребованные на мировом рынке продукты. При этом она отметила, что традиционные матрешки уже не вызывают такого интереса у международной аудитории, как инновационные игрушки вроде Labubu.

