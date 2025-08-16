Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 14:11

На Камчатке отчитались о последствиях пеплопада после извержения вулкана

Превышения загрязнения в воздухе и воде после пеплопада на Камчатке не выявлено

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Превышения загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве Усть-Камчатского округа не выявлено, сообщил глава округа Олег Бондаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что проверки проводились после выпадения вулканического пепла.

По результатам исследований Роспотребнадзора по Камчатскому краю сегодняшних, от 16 августа 2025 года, проб в атмосферном воздухе, воде и почве не установлено превышений концентраций загрязняющих веществ, — подчеркнул Бондаренко.

Ранее в МЧС сообщили, что выброс пепла зафиксирован на вулкане Ключевская Сопка, который произошел 16 августа. Высота пеплового столба достигает 6,5 километра. Специалисты не исключают возможности выпадения вулканического пепла при изменении направления ветра в нескольких населенных пунктах.

Накануне, 15 августа, произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров. В Сети также появились кадры извержения, снятые специалистами Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Камчатка
пепел
вулканы
загрязнения
