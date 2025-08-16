Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 14:29

Раскрыта тема, которую Трамп обсуждал с европейскими лидерами

CNN: Трамп обсуждал с европейскими лидерами гарантии безопасности Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время беседы с европейскими лидерами затронул вопрос гарантий безопасности Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника. По его информации, речь идет о гарантиях по типу пятой статьи устава НАТО при поддержке Европы и США в случае, если будет заключено мирное соглашение.

Часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности «по типу пятой статьи» для Украины при европейской и американской поддержке в случае мирного соглашения, — говорится в публикации.

Источник канала отметил, что страны НАТО не будут участвовать в гарантиях безопасности Украине. Также пока неизвестно, как именно они будут реализованы.

Ранее в Белом доме объявили, что Трамп созвонился с Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Там отметили, что разговор был продолжительным. Как утверждает журналист американского портала Axios Барак Равид, беседа Трампа с Зеленским и представителями стран НАТО была «непростой».

Украина
Европа
НАТО
США
Дональд Трамп
переговоры
