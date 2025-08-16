В Госдуме объяснили, какая фраза Трампа сулит снятие санкций с России

Приглашение президентом США Дональдом Трампом российского бизнеса к сотрудничеству должно означать снятие санкций с РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в США понимают первопричины конфликта на Украине.

Парламентарий отметил, что Трамп и Путин общались как равные по уровню политики. Собеседник подчеркнул, что встреча на Аляске стала большим событием в мировой дипломатии.

Трамп прямо пригласил российский бизнес к сотрудничеству, а это, между прочим, должно означать и непременное ослабление санкций. В США есть понимание первопричин конфликта и желание их устранить, остальное уже в сфере дипломатии, уступок и длительных переговоров, которые, собственно говоря, на Аляске как раз только стартовали, — добавил Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что после саммита России и США на Аляске Европа ощутила себя выброшенной на свалку истории. По ее словам, это совершенно оправданно.