Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 16:02

Спецпредставитель Путина встретил на Аляске хищника и привлек удачу

Дмитриев заявил, что встреча с медведем на Аляске стала добрым знаком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Встреча с медведем на Аляске в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа имела символичное значение, заявил в соцсети X спецпредставитель российского лидера по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, такое событие можно расценивать как добрый знак.

Медведь действительно был добрым знаком, — сказал спецпредставитель.

До этого Кирилл Дмитриев рассказывал, что перед началом российско-американского саммита на Аляске он заснял на видео встречу с медведем. На опубликованных кадрах видно, как в нескольких десятках метров от него находится животное средних размеров.

Тогда же Дмитриев уточнил детали этой встречи, рассказав, что на самом деле видел медведицу с медвежонком. По его словам, детеныш испугался, на что руководитель РФПИ с юмором заметил, что животное не русское.

Ранее Владимир Путин после прибытия на Аляску сел в президентский лимузин Дональда Трампа, и вместе они отправились на переговоры в расположение военной базы. Журналисты отметили необычность такого жеста, напомнив, что в 2018 году во время встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре советники отговорили Трампа от аналогичного предложения северокорейскому лидеру.

Аляска
медведи
Кирилл Дмитриев
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский солдат отомстил сослуживцам и сдал их российским дронам
ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске
Захарова посоветовала членам коалиции желающих на забыть ложечки для сахара
Эксперт по языку тела оценила невербальное поведение Путина и Трампа
Прорыв в ДНР, скорый конец спецоперации: новости СВО на вечер 16 августа
В ФРГ Мерца обвинили в том, что страна оказалась на «политической обочине»
Макрон выступил с заявлением, которое не понравится России
Жителей Магаданской области предупредили о риске ЧС из-за подъема воды
«Страшная смерть»: солдаты ВСУ сожгли двух жителей Курской области
Дочь Келлога возмутилась приему Путина на Аляске
На Западе унизили Нетаньяху после слов о «гражданском правительстве» в Газе
В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт после саммита на Аляске
В Германии назвали условие выхода Трампа из переговоров по Украине
Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ
Куда спрятать деньги в путешествии: лучшие варианты
Как перевезти зелень с дачи, чтобы она не завяла
В Госдуме объяснили, какая фраза Трампа сулит снятие санкций с России
Лучшие направления для однодневных поездок: путешествуем из Москвы
В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске
«Путин доказал Трампу»: Дугин о саммите России и США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.