Спецпредставитель Путина встретил на Аляске хищника и привлек удачу Дмитриев заявил, что встреча с медведем на Аляске стала добрым знаком

Встреча с медведем на Аляске в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа имела символичное значение, заявил в соцсети X спецпредставитель российского лидера по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, такое событие можно расценивать как добрый знак.

Медведь действительно был добрым знаком, — сказал спецпредставитель.

До этого Кирилл Дмитриев рассказывал, что перед началом российско-американского саммита на Аляске он заснял на видео встречу с медведем. На опубликованных кадрах видно, как в нескольких десятках метров от него находится животное средних размеров.

Тогда же Дмитриев уточнил детали этой встречи, рассказав, что на самом деле видел медведицу с медвежонком. По его словам, детеныш испугался, на что руководитель РФПИ с юмором заметил, что животное не русское.

Ранее Владимир Путин после прибытия на Аляску сел в президентский лимузин Дональда Трампа, и вместе они отправились на переговоры в расположение военной базы. Журналисты отметили необычность такого жеста, напомнив, что в 2018 году во время встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре советники отговорили Трампа от аналогичного предложения северокорейскому лидеру.