Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 16:14

В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске

Стармер заявил о решимости Британии продолжать санкционное давление на Россию

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон готов усилить санкционное давление на Москву в случае, если договоренности по мирному урегулированию украинского кризиса так и не будут достигнуты, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после российско-американского саммита на Аляске. Глава британского правительства также подчеркнул вклад президента США Дональда Трампа в процесс урегулирования, отметив, что именно благодаря его усилиям ситуация подошла как никогда близко к разрешению, передает его слова сайт МИД страны.

Мы продолжим закручивать гайки, вводя еще больше санкций <...>. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, — говорится в сообщении.

Ранее дипломатические источники сообщили, что Евросоюз готов рассмотреть смягчение санкций против России в случае ее согласия на прекращение боевых действий на Украине. По их словам, послы стран ЕС в Брюсселе обсуждают данный вопрос после саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера, состоявшегося на Аляске.

Великобритания
Кир Стармер
санкции
Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский солдат отомстил сослуживцам и сдал их российским дронам
ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске
Захарова посоветовала членам коалиции желающих на забыть ложечки для сахара
Эксперт по языку тела оценила невербальное поведение Путина и Трампа
Прорыв в ДНР, скорый конец спецоперации: новости СВО на вечер 16 августа
В ФРГ Мерца обвинили в том, что страна оказалась на «политической обочине»
Макрон выступил с заявлением, которое не понравится России
Жителей Магаданской области предупредили о риске ЧС из-за подъема воды
«Страшная смерть»: солдаты ВСУ сожгли двух жителей Курской области
Дочь Келлога возмутилась приему Путина на Аляске
На Западе унизили Нетаньяху после слов о «гражданском правительстве» в Газе
В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт после саммита на Аляске
В Германии назвали условие выхода Трампа из переговоров по Украине
Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ
Куда спрятать деньги в путешествии: лучшие варианты
Как перевезти зелень с дачи, чтобы она не завяла
В Госдуме объяснили, какая фраза Трампа сулит снятие санкций с России
Лучшие направления для однодневных поездок: путешествуем из Москвы
В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске
«Путин доказал Трампу»: Дугин о саммите России и США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.