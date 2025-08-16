В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске

В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске Стармер заявил о решимости Британии продолжать санкционное давление на Россию

Лондон готов усилить санкционное давление на Москву в случае, если договоренности по мирному урегулированию украинского кризиса так и не будут достигнуты, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после российско-американского саммита на Аляске. Глава британского правительства также подчеркнул вклад президента США Дональда Трампа в процесс урегулирования, отметив, что именно благодаря его усилиям ситуация подошла как никогда близко к разрешению, передает его слова сайт МИД страны.

Мы продолжим закручивать гайки, вводя еще больше санкций <...>. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, — говорится в сообщении.

Ранее дипломатические источники сообщили, что Евросоюз готов рассмотреть смягчение санкций против России в случае ее согласия на прекращение боевых действий на Украине. По их словам, послы стран ЕС в Брюсселе обсуждают данный вопрос после саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера, состоявшегося на Аляске.