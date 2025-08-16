Киев выдвинул новое условие для переговоров

Киев считает, что для начала переговоров нужно организовать прекращение огня, а уже затем начинать диалог, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко во время выступления в эфире национального телемарафона. По его словам, такой подход необходим, чтобы якобы избежать рисков шантажа.

Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня — открывается пространство для дипломатии, — сказал Лещенко.

Ранее американский журналист Барак Равид охарактеризовал переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО как «сложные». Беседа состоялась после российско-американского саммита на Аляске, однако конкретные детали обсуждения не раскрываются.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в комментарии для NEWS.ru высказал мнение, что Дональд Трамп может попытаться возложить ответственность за урегулирование украинского конфликта на Владимира Зеленского и европейские страны. Парламентарий выразил уверенность, что американский президент стремится к быстрому выходу из кризиса, однако украинский лидер, по его оценке, с высокой долей вероятности не согласится на мирные инициативы.