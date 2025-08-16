Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп

DM: Том Круз отказался от участия в церемонии награждения Центра Кеннеди

Том Круз Том Круз Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный американский актер, режиссер и продюсер Том Круз не примет участия в церемонии награждения Центра искусств Кеннеди, сообщает Daily Mail. Премии на мероприятии должен вручать лично президент США Дональд Трамп. Официально причиной отказа Круза называют плотный рабочий график, говорится в материале. Однако источники в Центре полагают, что артист сознательно старается держаться подальше от официальных событий.

Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди, предложенной президентом Дональдом Трампом. 63-летней звезде «Миссия невыполнима» предложили награду, но он отказался из-за «конфликта в расписании», — отметили журналисты.

Ранее Круз и актриса Ана де Армас вновь оказались в центре внимания, появившись вместе на публике. На этот раз их заметили на концерте британской рок-группы Oasis в Лондоне, что вызвало новую волну слухов об их возможном романе. Факт того, что они провели время вместе, подтверждает видео, опубликованное в соцсетях продюсером и диджеем Голди. На кадрах, которые быстро разошлись по Сети, запечатлен момент, когда актер нежно тянется рукой к своей спутнице.

