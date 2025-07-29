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29 июля 2025 в 12:29

Том Круз и бывшая возлюбленная Бена Аффлека появились на публике вместе

Том Круз и Ана де Армас вместе посетили концерт рок-группы Oasis в Лондоне

Том Круз Том Круз Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас снова привлекли внимание общественности, появившись вместе на публике, пишет Page Six. На этот раз актеров заметили на концерте рок-группы Oasis в Лондоне, что подстегнуло волну обсуждений об их предполагаемых отношениях.

Оказалось, что 63-летний Круз и 37-летняя де Армас посетили выступление Oasis, состоявшееся 26 июля. Подтверждением их совместного времяпрепровождения стало видео, опубликованное в Instagram (деятельность в РФ запрещена) продюсером и диджеем Голди. В ролике, который быстро разошелся в сети, видно, как знаменитый актер демонстрирует нежный жест, протягивая руку к своей спутнице.

Слухи о возможном романе между Томом Крузом и Аной де Армас впервые появились в феврале 2025 года, когда папарацци запечатлели их вместе во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая актеров также видели в Лондоне. Несмотря на многочисленные совместные появления, сами знаменитости пока воздерживаются от каких-либо комментариев относительно характера своих отношений.

Ранее Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса за трюк на съемках последней части боевика «Миссия невыполнима — Финальная расплата». Актер совершил большое количество прыжков с горящим парашютом.

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