Прибалтийские страны пытаются вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. По его словам, которые передает ТАСС, Вильнюс, Рига и Таллин используют санкции против Тбилиси как инструмент давления, пытаясь таким образом уменьшить угрозы для себя.

Это их сценарий! По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию — мы это видим. Я не думаю, чтобы у Литвы была какая-то другая причина, кроме этой темной стратегии, они этого и не прячут, громко об этом говорят, — сказал Вольский.

Недавно Литва расширила санкционный список, включив в него еще 10 граждан Грузии, среди которых оказались глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, парламентарии и судьи. Общее число грузинских граждан, подпавших под литовские ограничения, достигло 112 человек.

Ранее активисты неправительственных организаций Грузии подожгли флаг Российской Федерации рядом с гостиницей, где остановились российские фехтовальщики. Представители дипломатического ведомства РФ расценили эти действия как провокацию, направленную на разжигание радикальных настроений и дискредитацию чемпионата.

В ночь на 26 июля в районе гостиницы, где проживали российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира, были слышны звуки взрывов. Охрана не предпринимала никаких действий для предотвращения антироссийских провокаций. На следующий день группа людей устроила мини-пикет у Дворца спорта, держа в руках провокационные плакаты.