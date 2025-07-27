Взрывы прозвучали у гостиницы с фехтовальщицами из России

Взрывы прозвучали у гостиницы с фехтовальщицами из России В Тбилиси неизвестные взорвали петарды у отеля, где живут фехтовальщики из РФ

Неизвестные ночью взвывали петарды у гостиницы в Тбилиси, где проживают российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб команды. Там отметили, что охрана не пресекает антироссийские провокации.

Около пяти утра около гостиницы неизвестные запустили несколько петард <...>. А сегодня небольшая группа устроила мини-пикет у Дворца спорта с провокационными плакатами, — рассказали в сборной.

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию на шпагах. В состав российской команды входили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. В финале сборная уступила победу сборной Франции со счетом 32:41.

При этом российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не смогла пройти в третий раунд чемпионата мира по фехтованию. Она проиграла украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15. Другие российские участницы соревнований Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова вышли в 1/16 финала.