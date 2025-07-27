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27 июля 2025 в 21:33

Сожжение российского флага в Тбилиси назвали русофобией

В секции интересов России назвали сожжение флага в Тбилиси русофобией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назвали русофобией сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, где размещены российские фехтовальщики, передает РИА Новости. В представительстве считают, что акция была направлена на подрыв престижа принимающей стороны и запугивание спортсменов.

Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию, — отреагировали в организации.

Ранее телекомпания «ТВ Пирвели» показала кадры акции, на которых представители грузинских неправительственных организаций сожгли флаг РФ возле гостиницы, где остановились спортсмены. Российские дипломаты считают, что это была провокация, направленная на мобилизацию радикальных сил и дискредитацию чемпионата. В секции интересов выразили надежду, что грузинские власти обеспечат проведение турнира без политизации и давления.

Ранее в Тбилиси неизвестные запустили петарды у гостиницы с российскими спортсменами около 5 утра. Как сообщили в штабе команды, охрана не препятствовала этим действиям. Кроме того, днем у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами.

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