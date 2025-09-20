«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:23

Хватит есть обычное жаркое: чашушули перевернет ваше представление о мясе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чашушули — это традиционное грузинское мясное рагу, которое отличается насыщенным вкусом и ароматом благодаря особой технологии приготовления. Блюдо готовится из молодой телятины или говядины с большим количеством сочных томатов, репчатого лука и ароматных грузинских специй. Чашушули ценится за нежную текстуру мяса и богатый гармоничный вкус, который достигается путем длительного томления на медленном огне.

Для приготовления потребуется 1 кг молодой говядины, 4 крупные луковицы, 6 спелых томатов, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 стручок острого перца, хмели-сунели, уцхо-сунели, соль и перец по вкусу. Мясо нарезают крупными кусками и обжаривают в кастрюле с толстым дном до образования румяной корочки. Добавляют нарезанный полукольцами лук и тушат до мягкости. Затем кладут нарезанные томаты без кожицы, специи и тушат под крышкой на медленном огне 1,5-2 часа. За 10 минут до готовности добавляют измельченный чеснок и острый перец. Ключевой секрет — использование именно грузинских специй и достаточно большое количество лука, который дает необходимую сочность. Готовое чашушули подают с грузинским хлебом или рисом, обильно посыпав свежей кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
Грузия
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
