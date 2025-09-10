Необычный вкус на зиму: томатный джем для мяса и сырной тарелки

Многие привыкли считать, что джем всегда сладкий и фруктовый. Но кулинарные эксперименты доказывают обратное. Одно из оригинальных решений — томатный джем. Он прекрасно сочетается с сырами, мясом и станет изюминкой на праздничном столе.

Ингредиенты:

помидоры — 260 г;

красные черри — 280 г;

желтые черри — 280 г;

тростниковый сахар — 410 г;

пектин — 3 г;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь (натертый) — 5 г;

рисовый уксус — 25 мл;

морская соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Нарежьте томаты кубиками и сложите в кастрюлю.

Шаг 2. Добавьте сахар, пектин, чеснок и имбирь.

Шаг 3. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения, затем влейте уксус и всыпьте соль.

Шаг 4. Варите около 50 минут, периодически снимая пенку.

Шаг 5. Разлейте готовый джем по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.

Такой джем хранится долго и удивляет своим вкусом: кисло-сладкая основа с пикантными нотками чеснока и имбиря делает его отличным дополнением к горячим блюдам и закускам.

