Необычный вкус на зиму: томатный джем для мяса и сырной тарелки

Многие привыкли считать, что джем всегда сладкий и фруктовый. Но кулинарные эксперименты доказывают обратное. Одно из оригинальных решений — томатный джем. Он прекрасно сочетается с сырами, мясом и станет изюминкой на праздничном столе.
Ингредиенты:
- помидоры — 260 г;
- красные черри — 280 г;
- желтые черри — 280 г;
- тростниковый сахар — 410 г;
- пектин — 3 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь (натертый) — 5 г;
- рисовый уксус — 25 мл;
- морская соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Нарежьте томаты кубиками и сложите в кастрюлю.
Шаг 2. Добавьте сахар, пектин, чеснок и имбирь.
Шаг 3. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения, затем влейте уксус и всыпьте соль.
Шаг 4. Варите около 50 минут, периодически снимая пенку.
Шаг 5. Разлейте готовый джем по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.
Такой джем хранится долго и удивляет своим вкусом: кисло-сладкая основа с пикантными нотками чеснока и имбиря делает его отличным дополнением к горячим блюдам и закускам.
