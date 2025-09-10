Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:09

Необычный вкус на зиму: томатный джем для мяса и сырной тарелки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие привыкли считать, что джем всегда сладкий и фруктовый. Но кулинарные эксперименты доказывают обратное. Одно из оригинальных решений — томатный джем. Он прекрасно сочетается с сырами, мясом и станет изюминкой на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • помидоры — 260 г;
  • красные черри — 280 г;
  • желтые черри — 280 г;
  • тростниковый сахар — 410 г;
  • пектин — 3 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь (натертый) — 5 г;
  • рисовый уксус — 25 мл;
  • морская соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Нарежьте томаты кубиками и сложите в кастрюлю.
Шаг 2. Добавьте сахар, пектин, чеснок и имбирь.
Шаг 3. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения, затем влейте уксус и всыпьте соль.
Шаг 4. Варите около 50 минут, периодически снимая пенку.
Шаг 5. Разлейте готовый джем по стерилизованным банкам, закатайте и оставьте остывать.

Такой джем хранится долго и удивляет своим вкусом: кисло-сладкая основа с пикантными нотками чеснока и имбиря делает его отличным дополнением к горячим блюдам и закускам.

Ранее сообщалось, что яйца — универсальный продукт, но добиться идеальной текстуры бывает непросто. Проверенный поварской секрет позволяет приготовить их безупречно.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
