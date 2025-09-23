Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:47

Тыквенный суп с беконом и сливками! Рецепт привезла из Америки! Подаем с хрустящими гренками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный суп с беконом и сливками — это осенняя симфония в тарелке! Нежная кремовая текстура, сладковатый вкус тыквы, пикантность бекона и мягкость сливок создают идеальный баланс. Этот суп согреет в холодный день, порадует на праздничном столе и станет любимым обедом для всей семьи. Готовится просто, а результат впечатляет даже гурманов.

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы

  • 200 г бекона

  • 1 луковица

  • 200 мл сливок 20%

  • 500 мл овощного бульона

  • 2 ст.л. оливкового масла

  • Соль, перец, мускатный орех

Приготовление:
Тыкву очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Лук мелко порубите. Бекон обжарьте до хрустящей корочки и выложите на бумажное полотенце. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте тыкву и готовьте 5 минут. Переложите овощи в кастрюлю, залейте бульоном и варите 20 минут до мягкости тыквы. Погружным блендером измельчите суп до однородной массы. Влейте сливки, добавьте специи и прогрейте 5 минут. Подавайте с хрустящим беконом и гренками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

супы
тыква
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
