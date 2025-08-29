День знаний — 2025
29 августа 2025 в 08:53

Школьный учитель убил супругов на глазах у их детей в «Логове Дьявола»

Учитель в США арестован по делу об убийстве супругов на глазах у их детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США задержали школьного учителя Эндрю Джеймса Макганна, который предположительно расправился с супругами на глазах у их детей, сообщает Independent. Преступление произошло в государственном парке «Логово Дьявола», личность подозреваемого установили быстро.

28-летний Эндрю Джеймс Макганн был задержан в салоне красоты и парикмахерской Lupita's в Спрингдейле незадолго до 17:00 в среду, сообщает полиция штата Арканзас, — говорится в публикации.

Убиты 43-летний Клинтон Бринк и его 41-летняя жена Кристен. Расправа произошла на глазах у их дочерей девяти и семи лет. Семья отправилась в «Логово Дьявола» 26 июля. Во время прогулки они повстречали подозрительного мужчину в перчатках без пальцев, черной бейсболке, темных очках и с рюкзаком за спиной.

Он без причин напал на отца семейства с ножом. Кристен Бринк с дочерьми отбежала на безопасное расстояние, но вернулась, чтобы помочь мужу. Злоумышленник расправился и с ней, после чего скрылся на черном седане. Машину позже нашли возле парикмахерской. Дочки Бринков сообщили о произошедшем в туристический центр.

Нападавший был ранен во время борьбы. На месте преступления остались капли его крови. Специалисты составили ДНК-профиль подозреваемого и оперативно задержали его. Макганн во всем признался. В его доме нашли несколько ножей. Мужчине предъявили два обвинения, ему грозит смертная казнь.

Макганн до мая 2025 года работал учителем в государственной школе Сэнд-Спрингс в Оклахоме. До этого его отстранили от работы в начальной школе во Флауэр-Маунде, штат Техас, из-за обвинений в неподобающем отношении к девочкам. Но доказательств внутреннее расследование не выявило. Мотивы преступника неясны. В полиции заявили, что это было «совершенно случайное событие».

Ранее ангарский маньяк Михаил Попков по прозвищу Миша Улыбка, которого приговорили к пожизненному заключению, признался еще в двух убийствах молодых женщин. По версии следствия, в августе 2008 года Попков задушил двух незнакомых 27-летних девушек.

