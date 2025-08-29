Юрист рассказала, можно ли на дачном участке построить дом Юрист Тришина: на садовом земельном участке разрешено строительство домов

На садовом земельном участке можно построить дом и зарегистрироваться в нем, рассказала NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. При этом есть некоторые исключения. Так, застройка участка, выделенного под садоводство и огородничество, запрещена, отметила она.

На дачном участке можно построить дом и даже зарегистрироваться в нем по месту постоянного проживания. А вот если участок выделен под огородничество или садоводство, а вы залили землю бетоном или засыпали ее песком, это уже нарушение. Бетонирование или застройка всей площади участка запрещены, — сказала Тришина.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы.

Добыча воды на участке возможна, но только при определенных условиях. Во-первых, запрещено проводить взрывные работы. Во-вторых, водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения, а его уровень должен быть выше таких источников. Для личных нужд лицензия и специальное разрешение на использование воды не требуются, однако важно следовать установленным правилам.