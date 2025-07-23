Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству

Как подать заявку на подключение участка к электричеству

Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству

Подключение участка к электросети — важный этап в обустройстве любого частного дома. С 2025 года процедура максимально упростилась: теперь большинство заявлений можно подать через портал «Госуслуги». Это удобно, быстро и официально. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как подать заявку на подключение участка к электричеству.

Как подать заявку на подключение участка к электричеству в 2025 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьте данные и документы. Перед тем как подать заявку, убедитесь, что у вас есть:

Документы на право собственности на земельный участок или иной правоустанавливающий документ. План участка или ситуационная схема. Кадастровый номер участка. Информация о планируемой мощности подключения. Номер вашего СНИЛС и ИНН — нужны для авторизации на портале.

Шаг 2. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги». Перейдите на сайт gosuslugi.ru и войдите в личный кабинет. У вас должна быть подтвержденная учетная запись.

Шаг 3. Найдите нужную услугу. В строке поиска введите «Подключение к электросетям» или перейдите в следующий раздел: Услуги → Земля и дом → Подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям электроснабжения → Начать.

Шаг 4. Заполните заявление.

Шаг 5. Отправьте заявку и отслеживайте статус. После отправки заявления вы получите уведомление о приеме. Далее останется дождаться:

Проекта договора на подключение. Технических условий подключения. Счета на оплату — если подключение платное.

Все обновления по статусу услуги можно будет посмотреть в личном кабинете, если указывали адрес электронной почты при подключении — информация будет дублироваться и на него.

Подать заявку на подключение электричества через портал «Госуслуги» в 2025 году стало действительно просто — система работает стабильно, большинство процедур автоматизировано. Главное — правильно заполнить заявление и приложить нужные документы.

Но не забывайте: грамотное подключение — это не только бумажная формальность, но и ваша безопасность. Обращайтесь к специалистам, соблюдайте нормы и пользуйтесь всеми возможностями цифровых сервисов.