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23 июля 2025 в 16:30

Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству

Как подать заявку на подключение участка к электричеству Как подать заявку на подключение участка к электричеству Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подключение участка к электросети — важный этап в обустройстве любого частного дома. С 2025 года процедура максимально упростилась: теперь большинство заявлений можно подать через портал «Госуслуги». Это удобно, быстро и официально. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как подать заявку на подключение участка к электричеству.

Как подать заявку на подключение участка к электричеству в 2025 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьте данные и документы. Перед тем как подать заявку, убедитесь, что у вас есть:

  1. Документы на право собственности на земельный участок или иной правоустанавливающий документ.

  2. План участка или ситуационная схема.

  3. Кадастровый номер участка.

  4. Информация о планируемой мощности подключения.

  5. Номер вашего СНИЛС и ИНН — нужны для авторизации на портале.

Шаг 2. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги». Перейдите на сайт gosuslugi.ru и войдите в личный кабинет. У вас должна быть подтвержденная учетная запись.

Шаг 3. Найдите нужную услугу. В строке поиска введите «Подключение к электросетям» или перейдите в следующий раздел: Услуги → Земля и дом → Подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям электроснабжения → Начать.

Шаг 4. Заполните заявление.

Шаг 5. Отправьте заявку и отслеживайте статус. После отправки заявления вы получите уведомление о приеме. Далее останется дождаться:

  1. Проекта договора на подключение.

  2. Технических условий подключения.

  3. Счета на оплату — если подключение платное.

Все обновления по статусу услуги можно будет посмотреть в личном кабинете, если указывали адрес электронной почты при подключении — информация будет дублироваться и на него.

Подать заявку на подключение электричества через портал «Госуслуги» в 2025 году стало действительно просто — система работает стабильно, большинство процедур автоматизировано. Главное — правильно заполнить заявление и приложить нужные документы.

Но не забывайте: грамотное подключение — это не только бумажная формальность, но и ваша безопасность. Обращайтесь к специалистам, соблюдайте нормы и пользуйтесь всеми возможностями цифровых сервисов.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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