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14 июля 2025 в 18:30

Как оформить дальневосточный гектар: пошаговая инструкция

Как оформить дальневосточный гектар Как оформить дальневосточный гектар Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Программа «Дальневосточный гектар» дает каждому гражданину России шанс бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке. Эту землю можно использовать для жизни, работы, ведения хозяйства или отдыха. Разбираемся, как подать заявку и что потребуется для оформления дальневосточного гектара.

Кто может получить гектар

Участие в программе могут принять:

  • Совершеннолетние россияне.

  • Семьи (можно оформить коллективную заявку).

  • Инициативные группы, планирующие совместный проект.

  • Иностранцы, получившие российское гражданство.

Важно: землю можно получить один раз и только в рамках одной заявки.

Как оформить дальневосточный гектар: пошагово

1. Зарегистрируйтесь на «Госуслугах». Для подачи заявки потребуется подтвержденная учетная запись.

2. Выберите участок на карте. На сайте программы можно выбрать свободную землю по разным критериям: удаленность от города, наличие дорог и инфраструктуры.

3. Заполните онлайн-заявку. Укажите выбранный участок, цели использования (например, для дома, фермерства или туризма) и прикрепите необходимые данные.

4. Дождитесь решения. Заявку рассматривают до 30 календарных дней. После одобрения участок закрепляется за вами на 5 лет.

5. Начните использовать землю. Нужно освоить участок — построить дом, начать выращивать урожай, создать проект. Период освоения — до 5 лет.

6. Переоформите участок. Если участок используется по назначению, его можно оформить в полную собственность без оплаты.

Что важно знать

  • Пока участок не оформлен в собственность, его нельзя продать или подарить.

  • Если вы не начнете использовать землю, ее могут отозвать.

  • На некоторых территориях есть ограничения, например охраняемые природные зоны.

Программа «Дальневосточный гектар» — это реальный шанс начать новое дело или просто сменить обстановку. Главное — подойти к этому осознанно и заранее продумать, как вы будете использовать территорию.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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