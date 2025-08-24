Москвичам пообещали раннюю осень в августе Гидрометцентр спрогнозировал облачность и кратковременный дождь в Москве

В Москве 24 августа прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха днем составит до +20 градусов,

В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс восьми градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, — указано в сообщении.

По данным метеорологов, прохладная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца августа. Редкий день обойдется без осадков, однако их интенсивность будет незначительной.

Возвращение теплой погоды возможно лишь 30-31 августа. Тогда температура может вновь достигнуть +20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается туман с видимостью 100–500 метров. Такая ситуация будет сохраняться примерно до 09:00 по местному времени. Сотрудники МЧС рекомендовали избегать управления транспортом в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что весь текущий месяц 2025 года в Москве оказался достаточно холодным и к 23 августа подошел со средней температурой, на полградуса отстающей от климатической нормы. Некоторые прогностические модели обещают довольно теплые первые два-три дня сентября.