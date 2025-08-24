Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 04:08

Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах

МЧС: в Москве с ночи до раннего утра 24 августа ожидается плотный туман

Останкинская телебашня в туманную погоду Останкинская телебашня в туманную погоду Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшие два часа в Москве по прогнозам синоптиков Росгидромета местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Плохая видимость сохранится примерно до 0:6 24 августа.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями сотрудники МЧС рекомендовали избегать управления транспортом в неблагоприятных погодных условиях. Если вы все-таки оказались за рулем, то следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. безопаснее будет также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что последние дни августа в Москве могут быть достаточно теплыми. При этом весь текущий месяц 2025 года в Москве оказался достаточно холодным и к сегодняшнему дню подошел со средней температурой, на полградуса отстающей от климатической нормы. Некоторые прогностические модели обещают значительное повышение температуры в последние два дня августа и довольно теплые первые два-три дня сентября.

Москва
МЧС
погода
туман
