24 августа 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 августа

Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 августа

В ночь на 24 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на воскресенье в городе Курчатове Курской области произошла серия взрывов. По предварительным данным канала, сработала система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что с полуночи в пригороде Курчатова было слышно не менее пяти мощных взрывов. Предположительно, уточнили авторы канала, силы ПВО отражали атаку беспилотников типа «Лютый», пытавшихся прорваться к объектам в данном районе. SHOT уточняет, что инцидент произошел около 00:30 по местному времени.

Информация о возможных последствиях проверяется.

Также в ночь на воскресенье, в 00:26 мск, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. В результате детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.

Пресс-служба АЭС добавила, что в настоящее время на станции в работе находится 3-й энергоблок, а 4-й энергоблок — в плановом ремонте. Находятся 1-й и 2-й энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Несмотря на внешнюю атаку, работа станции остается стабильной.

Кроме того, ночью на территории города Ельца и четырех муниципальных образований Липецкой области объявлен высший уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, заявила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Красный уровень опасности действует для Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью в период с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Волгоградской области, один — над территорией Краснодарского края.

В пресс-службе Приволжской железной дороги заявили, что сотрудник РЖД получил ранения во время атаки беспилотника в городе Петров Вал Волгоградской области. Пострадавший получил осколочное ранение, его жизни ничего не угрожает. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД», — сказано в сообщении.

Также поезда задерживались в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка в ночь на 23 августа, сообщила пресс-служба РЖД. Время опоздания составляет около 3 часов 40 минут. В компании заверили, что принимают все меры, чтобы восстановить движение поездов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось», — сказано в сообщении.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
