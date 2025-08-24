Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 06:30

Уничтожили линию снабжения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Северском направлении специальной военной операции операторы беспилотных летательных аппаратов из состава группировки войск «Юг» успешно атаковали линию снабжения противника. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 августа?

Уничтожили линию снабжения ВСУ

О ликвидации линии снабжения противника сообщило Министерство обороны РФ ТАСС.

«Подразделения Южной группировки на Северском направлении выявили и уничтожили линии подвоза снабжения противника. Разведывательные дроны наших расчетов БПЛА обнаружили точку подвоза припасов ВСУ, с помощью которой осуществлялось снабжение частей противника. Меткими попаданиями сбросов наших операторов дронов противник лишился важных для себя припасов», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что разведчиками Южной группировки ведется постоянная работа по выявлению объектов военной инфраструктуры противника, с целью их дальнейшего уничтожения.

Сорвали ночную атаку гексакоптеров ВСУ

На Запорожском направлении ночью операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» успешно нейтрализовали несколько гексакоптеров ВСУ, которые двигались в сторону позиций российских войск, проинформировало Минобороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделения противодействия БПЛА 35-й армии группировки войск „Восток“ ночью выявили приближение группы ударных гексакоптеров, летевших к нашим позициям. Операторы ударных дронов перехватили цели и уничтожили группу аппаратов ВСУ в воздухе», — рассказали в МО.

Кроме того, в министерстве отметили боевую работу ствольной артиллерии группировки. Расчеты выполняли задачи по уничтожению позиций противника, оборудованных в лесополосах.

Поразили антенны и радиолокационные комплексы ВСУ

Ударные беспилотники группировки «Центр» успешно нейтрализовали антенны и радиолокационные системы противника на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск „Центр“ в ходе боевой работы уничтожили антенны и радиолокационные комплексы ВСУ, выводя из строя системы связи противника на красноармейском направлении СВО. Военнослужащие при помощи оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов выискивают цели среди крон деревьев и густого кустарника на позициях противника, после чего точечными ударами уничтожают аппаратуру ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что беспилотники группировки регулярно наносят значительный урон системам связи противника, затрудняя координацию украинских подразделений на передовой.

Ликвидировали 23 пункта управления БПЛА ВСУ

За последние сутки военнослужащие группировки войск «Южная» ликвидировали 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены <…> 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами», — приводит его слова ТАСС.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
