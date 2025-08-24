Промышленное предприятие в Сызрани попало под удар

Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызрань в Самарской области, под удар попало местное промышленное предприятие, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, для жителей города включали оповещение об угрозе воздушного удара через громкоговорители.

Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители, — говорится в сообщении.

Как уточнил Федорищев, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На всей территории Самарской области введен режим «ковер». Воздушное пространство над регионом временно закрыто.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Сызрани прогремело более 15 взрывов. По его данным, системы противовоздушной обороны сработали на юге города. Очевидцы утверждают, что от взрывов тряслись стены и срабатывала автосигнализация. Минобороны России эту информацию не комментировало.