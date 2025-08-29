Кабачковый омлет-рулет: вкуснейший завтрак, который тащит

Летом кабачки неизменно становятся главным овощем на кухне. Если вам наскучили стандартные блюда, попробуйте приготовить кабачковый омлет-рулет с плавленым сыром. Получается сочно, нежно и с легкой изюминкой, которая делает завтрак особенным.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежая зелень — для украшения.

Как готовить:

Шаг 1. Вымойте кабачок и морковь, натрите их на крупной терке, уберите лишнюю влагу.

Шаг 2. Взбейте яйца с солью и перцем. Плавленые сырки нарежьте ломтиками.

Шаг 3. Обжарьте овощи на сковороде 5 минут и переложите их в миску.

Шаг 4. Влейте половину яичной массы на сковороду. Когда края начнут схватываться, аккуратно переверните омлет.

Шаг 5. Выложите на одну половину омлета овощи и сыр, сверните в рулет и прогрейте еще минуту. Повторите с оставшимися продуктами.

Готовые рулеты нарежьте на порции и украсьте зеленью. Такой кабачковый омлет не только выглядит эффектно, но и станет настоящим хитом завтрака.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.