Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:22

Мясо становится нежным за пять минут — простой метод без маринада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жёсткое мясо может испортить даже идеальный ужин. Но есть способ сделать его мягким без долгого маринования и сложных техник.

Секрет в пищевой соде
На этапе подготовки добавляют пищевую соду, которая разрушает поверхностные волокна мяса. Это позволяет сокам проникать глубже и делает текстуру нежной.

Как правильно использовать
Достаточно 1 чайной ложки на 500 г продукта. Мясо натирают содой и оставляют на 5–10 минут, затем тщательно промывают холодной водой, чтобы удалить остатки и избежать неприятного привкуса.

Эффект для разных видов мяса
Метод особенно эффективен для говядины и свинины. Для птицы время воздействия сокращают. Некоторые повара сочетают соду с крахмалом — это создаёт эффект, похожий на китайскую технику «велюризации».

Важные нюансы
Не передерживайте мясо, иначе оно станет рыхлым. Сода работает как катализатор и не влияет на вкус, если её смыть полностью.

Применение на гриле
Метод отлично подходит и для гриля, помогая сохранить сочность при высокой температуре.

Мягкое мясо — это не всегда результат долгой готовки. Иногда достаточно всего одной ложки соды и пяти минут подготовки.

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным.

рецепты
еда
кулинария
мясо
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.