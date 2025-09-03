Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:30

Простой ужин становится праздничным — эта курица с яблоками творит чудеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченная курица с яблоками и медом — это блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, сладость меда и легкую кислинку яблок. Оно идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья. Аромат и вкус этого блюда никого не оставят равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: курица (целая или части), 2–3 яблока, 3 столовые ложки меда, 2 зубчика чеснока, специи по вкусу (соль, перец, травы). Курицу натрите специями и чесноком. Яблоки нарежьте дольками. Выложите курицу в форму для запекания, вокруг разложите яблоки. Полейте медом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1 часа до золотистой корочки. Ключевой секрет — периодическое поливание курицы выделившимся соком и медом во время запекания, это гарантирует сочность и румяную корочку. Подавайте горячей с овощами или салатом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
курица
рецепты
мясо
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK проведет онлайн-фестиваль для любителей литературы
Первое в России движение беспилотного трамвая запустили в Москве
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.