Простой ужин становится праздничным — эта курица с яблоками творит чудеса

Запеченная курица с яблоками и медом — это блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, сладость меда и легкую кислинку яблок. Оно идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья. Аромат и вкус этого блюда никого не оставят равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: курица (целая или части), 2–3 яблока, 3 столовые ложки меда, 2 зубчика чеснока, специи по вкусу (соль, перец, травы). Курицу натрите специями и чесноком. Яблоки нарежьте дольками. Выложите курицу в форму для запекания, вокруг разложите яблоки. Полейте медом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1 часа до золотистой корочки. Ключевой секрет — периодическое поливание курицы выделившимся соком и медом во время запекания, это гарантирует сочность и румяную корочку. Подавайте горячей с овощами или салатом.

