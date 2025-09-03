Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:20

Если драники, то из яблок — согревающая осенняя вкуснота с корицей

Яблочные драники с имбирем и корицей — это необычный и ароматный десерт, который идеально подходит для осенних дней. Сочетание сладких яблок, пряного имбиря и теплой корицы создает неповторимый вкус, напоминающий о домашнем уюте. Блюдо готовится быстро и просто, радуя как в качестве десерта, так и в виде сытного завтрака.

Для приготовления потребуется: 2 крупных яблока, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. тертого имбиря, 0.5 ч. л. корицы, масло для жарки. Яблоки натереть на терке, отжать лишний сок. Смешать с яйцом, мукой, имбирем и корицей. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Ключевой секрет — тщательное отжимание яблочной массы от сока, что позволяет драникам хорошо держать форму и равномерно пропекаться. Подавать со сметаной, медом или йогуртом.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

