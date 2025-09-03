Саммит ШОС — 2025
Вкуснее шарлотки! Обалденный яблочный рулет на сгущенном молоке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет — настоящее спасение для тех, кто боится бисквитных сложностей! Нежное тесто на сгущенке с естественной сладостью и влажностью выпекается вместе с яблочной начинкой, что гарантирует идеальную текстуру без сухости и ломкости. Рулет получается ароматным, сочным и самодостаточным — никаких кремов и пропиток!

Для приготовления вам понадобится: для теста — 150 г сгущенного молока, 2 яйца, 25 г растительного масла, 60 г муки, 15 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и ванилина; для начинки — 450 г яблок, 25 г сливочного масла, 1–2 ст. л. сахара, 1 ст. л. тростникового сахара, 0,5 ч. л. корицы, 2 ч. л. лимонного сока.

Яблоки натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком. Обжарьте на сливочном масле с сахаром и корицей 5 минут до мягкости. Для теста взбейте яйца со сгущенкой до пышности, добавьте масло, муку с крахмалом и разрыхлителем. Аккуратно перемешайте.

Вылейте тесто на противень с пергаментом, распределите. Сверху разложите яблочную начинку. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут. Горячий корж сразу сверните в рулет с помощью пергамента. Остудите под полотенцем. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте мятой. Этот рулет не крошится при нарезке и сохраняет нежность даже на следующий день!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

