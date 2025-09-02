Вертута с яблоками и корицей! Сочная и нежная выпечка из готового теста!

Саммит ШОС — 2025
Эта вертута — настоящее воплощение домашнего уюта! Тонкое слоеное тесто, сочная яблочная начинка с ароматом корицы и хрустящая сахарная корочка создают идеальный десерт для семейного чаепития. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатляет и вкусом, и красотой.

Для приготовления вам понадобится 500 г готового слоеного теста, 4 крупных яблока, 100 г сахара, 2 ч. л. молотой корицы, 50 г сливочного масла, 1 яйцо для смазывания и 2 ст. л. молотых грецких орехов. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле 5–7 минут до мягкости, добавьте сахар, корицу и орехи, остудите.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Равномерно распределите яблочную начинку, отступая 2 см от краёв. Аккуратно сверните рулетом, защипните края. Сверните аккуратной улиткой, уложите в форму, застеленную пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте полностью остыть в форме — так начинка сохранит форму при нарезке. Подавайте, посыпав сахарной пудрой. Эта вертута особенно хороша со взбитыми сливками или ванильным мороженым. Аромат корицы и яблок наполнит ваш дом атмосферой тепла и праздника!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

