ПП-хачапури с сырным бортиком: вкусный рецепт для похудения

ПП-хачапури с сырным бортиком! Вкусный рецепт для похудения! Невероятно вкусная низкокалорийная версия классического хачапури! Сырная начинка в сочетании с творожным тестом — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты

Творог 5% — 300 г (для теста) + 60 г (для начинки)

Яйца — 2 шт. (разделить на белки и желтки)

Рисовая мука — 60 г

Лёгкий сыр — 50 г + 30 г (для бортиков)

Творожный сыр — 20 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление

Разомните 300 г творога с белками и солью, добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. На коврике сформируйте овал, смачивая руки водой. Нарежьте 20 г сыра брусочками, заверните в бортики, формируя лодочку. Примните серединку вилкой. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Для начинки смешайте творог, тёртый сыр и творожный сыр. Выложите начинку в лодочки, запекайте ещё 10 минут. Сделайте углубление, влейте желток и допекайте 1–2 минуты.

