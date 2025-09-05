Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 06:00

ПП-хачапури с сырным бортиком: вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-хачапури с сырным бортиком! Вкусный рецепт для похудения! Невероятно вкусная низкокалорийная версия классического хачапури! Сырная начинка в сочетании с творожным тестом — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 300 г (для теста) + 60 г (для начинки)
  • Яйца — 2 шт. (разделить на белки и желтки)
  • Рисовая мука — 60 г
  • Лёгкий сыр — 50 г + 30 г (для бортиков)
  • Творожный сыр — 20 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Разомните 300 г творога с белками и солью, добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. На коврике сформируйте овал, смачивая руки водой. Нарежьте 20 г сыра брусочками, заверните в бортики, формируя лодочку.
  2. Примните серединку вилкой. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Для начинки смешайте творог, тёртый сыр и творожный сыр. Выложите начинку в лодочки, запекайте ещё 10 минут. Сделайте углубление, влейте желток и допекайте 1–2 минуты.

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

тесто
сыр
творог
хачапури
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
