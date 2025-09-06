Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Торт без выпечки, который всегда удается: всего 4 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт без выпечки — идеальное решение для тех, кто хочет приготовить впечатляющий десерт без особых усилий. Всего четыре доступных ингредиента и минимальное время приготовления гарантируют безупречный результат. Нежная текстура и насыщенный вкус этого торта никого не оставят равнодушным.

300 г песочного печенья измельчают в крошку блендером или скалкой. Смешивают с 100 г растопленного сливочного масла. Полученную массу утрамбовывают на дне формы. 400 г сливочного сыра взбивают с 200 г сгущенного молока до однородной воздушной массы. Выкладывают крем на основу из печенья и разравнивают. Убирают торт в холодильник на 4–6 часов для застывания.

Перед подачей торт можно украсить свежими ягодами, тертым шоколадом или орехами. Десерт получается нежным, сбалансированным по сладости и очень простым в приготовлении.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
пироги
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
