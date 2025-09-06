Шоколадный пирог, который вырастает в два раза: вот секрет воздушности

Этот шоколадный пирог отличается невероятно воздушной текстурой и насыщенным вкусом благодаря особому способу приготовления теста. Пирог действительно значительно поднимается при выпечке, сохраняя свою высоту после остывания. Нежная, почти тающая структура делает его идеальным десертом для настоящих ценителей шоколада.

3 яйца взбивают со 150 г сахара до светлой пышной массы. Добавляют 100 мл растительного масла и 100 мл кефира, перемешивают. Просеивают 150 г муки с 30 г какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Аккуратно соединяют сухие и жидкие ингредиенты до однородности. Тесто выливают в смазанную форму и выпекают при 180 °C 30–35 минут. Готовность проверяют деревянной шпажкой.

Пирог получается высоким, влажным и очень шоколадным. Подавать его можно как теплым, так и полностью остывшим, посыпав сахарной пудрой.

