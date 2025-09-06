Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 07:31

Шоколадный пирог, который вырастает в два раза: вот секрет воздушности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот шоколадный пирог отличается невероятно воздушной текстурой и насыщенным вкусом благодаря особому способу приготовления теста. Пирог действительно значительно поднимается при выпечке, сохраняя свою высоту после остывания. Нежная, почти тающая структура делает его идеальным десертом для настоящих ценителей шоколада.

3 яйца взбивают со 150 г сахара до светлой пышной массы. Добавляют 100 мл растительного масла и 100 мл кефира, перемешивают. Просеивают 150 г муки с 30 г какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Аккуратно соединяют сухие и жидкие ингредиенты до однородности. Тесто выливают в смазанную форму и выпекают при 180 °C 30–35 минут. Готовность проверяют деревянной шпажкой.

Пирог получается высоким, влажным и очень шоколадным. Подавать его можно как теплым, так и полностью остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
десерты
шоколад
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
