Горячий шоколад за копейки: напиток из 3 простых и дешевых ингредиентов

Настоящий горячий шоколад можно приготовить за копейки из 3 самых простых и дешевых ингредиентов, которые есть в любом магазине.

Напиток получается насыщенным, с глубоким шоколадным вкусом и легкой бархатистой текстурой, которая согреет в самый холодный вечер и поднимет настроение всей семье.

Вам понадобится всего 3 ст. л. какао-порошка, 2 ст. л. сахара, 500 мл молока. В небольшой кастрюле смешайте какао, сахар и щепотку соли, добавьте 50 мл молока и тщательно разотрите до однородной пасты без комочков. Затем тонкой струйкой влейте оставшееся молоко, постоянно помешивая венчиком. Поставьте на средний огонь и нагревайте, не доводя до кипения, пока напиток не загустеет до желаемой консистенции.

Этот способ позволяет раскрыть весь аромат какао и добиться нежной кремовой текстуры без использования дорогих сливок или готовых смесей. Подавайте горячий шоколад сразу после приготовления, украсив тертым шоколадом или зефиром.

