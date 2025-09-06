Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 00:01

Горячий шоколад за копейки: напиток из 3 простых и дешевых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящий горячий шоколад можно приготовить за копейки из 3 самых простых и дешевых ингредиентов, которые есть в любом магазине.

Напиток получается насыщенным, с глубоким шоколадным вкусом и легкой бархатистой текстурой, которая согреет в самый холодный вечер и поднимет настроение всей семье.

Вам понадобится всего 3 ст. л. какао-порошка, 2 ст. л. сахара, 500 мл молока. В небольшой кастрюле смешайте какао, сахар и щепотку соли, добавьте 50 мл молока и тщательно разотрите до однородной пасты без комочков. Затем тонкой струйкой влейте оставшееся молоко, постоянно помешивая венчиком. Поставьте на средний огонь и нагревайте, не доводя до кипения, пока напиток не загустеет до желаемой консистенции.

Этот способ позволяет раскрыть весь аромат какао и добиться нежной кремовой текстуры без использования дорогих сливок или готовых смесей. Подавайте горячий шоколад сразу после приготовления, украсив тертым шоколадом или зефиром.

Ранее стало известно, как приготовить безалкогольный глинтвейн из дачных ягод — аромат на весь дом.

шоколад
рецепты
напитки
какао
Дарья Иванова
Д. Иванова
