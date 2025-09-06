Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:27

«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке

Сестра и племянник Кеннеди-младшего призвали его уволиться из Минздрава США

Роберт Кеннеди (младший) Роберт Кеннеди (младший) Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего призвали его уйти с поста министра здравоохранения США. Он столкнулся с критикой в сенате, когда поставил под сомнение безопасность вакцинации и выразил недоверие к современной медицине.

Медицинские решения должны принимать опытные и лицензированные профессионалы, а не введенные в заблуждение и некомпетентные руководители. <...> Министр Кеннеди должен уйти в отставку, – написала сестра политика Кэрри Кеннедина своей странице в X.

Племянник Кеннеди-младшего, бывший конгрессмен Джо Кеннеди назвал деятельность Роберта угрозой здоровью и благополучию каждого американца.

Исследование, который провел канал CBS, выявило, что порядка 70% американцев недовольны политикой вакцинирования, и 40% из них убеждены, что решения Кеннеди-младшего только усугубляют ситуацию.

Ранее Роберт Кеннеди — младший назвал население США самым больным в мире. По его словам, Соединенные Штаты покупают 70% всех лекарств в мире, а затраты на здоровье граждан в два-три раза больше, чем в других государствах. При вступлении в должность чиновник пообещал акцентировать работу министерства на пропаганде здорового образа жизни.

Роберт Кеннеди-младший
США
Минздрав
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Железная дорога под Славянском осталась без электричества
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.