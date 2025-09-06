«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке Сестра и племянник Кеннеди-младшего призвали его уволиться из Минздрава США

Сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего призвали его уйти с поста министра здравоохранения США. Он столкнулся с критикой в сенате, когда поставил под сомнение безопасность вакцинации и выразил недоверие к современной медицине.

Медицинские решения должны принимать опытные и лицензированные профессионалы, а не введенные в заблуждение и некомпетентные руководители. <...> Министр Кеннеди должен уйти в отставку, – написала сестра политика Кэрри Кеннедина своей странице в X.

Племянник Кеннеди-младшего, бывший конгрессмен Джо Кеннеди назвал деятельность Роберта угрозой здоровью и благополучию каждого американца.

Исследование, который провел канал CBS, выявило, что порядка 70% американцев недовольны политикой вакцинирования, и 40% из них убеждены, что решения Кеннеди-младшего только усугубляют ситуацию.

Ранее Роберт Кеннеди — младший назвал население США самым больным в мире. По его словам, Соединенные Штаты покупают 70% всех лекарств в мире, а затраты на здоровье граждан в два-три раза больше, чем в других государствах. При вступлении в должность чиновник пообещал акцентировать работу министерства на пропаганде здорового образа жизни.