Испанский десерт, который подают на Рождество, но можно готовить и сегодня

Туррон — традиционный испанский десерт, который принято подавать на рождественские праздники, но его изысканный вкус достоин того, чтобы готовить его круглый год. Это лакомство сочетает в себе хрустящий миндаль и нежную нуговую массу с медовыми нотками. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот десерт идеальным для домашнего приготовления.

200 г цельного миндаля слегка обжаривают на сухой сковороде до золотистого цвета. В сотейнике смешивают 200 г меда, 150 г сахара и 2 ст. л. воды, варят до температуры 120 °C. Снимают с огня, быстро вмешивают взбитый белок одного яйца и обжаренный миндаль. Массу выкладывают в форму, застеленную пергаментом, разравнивают и оставляют до полного застывания.

Готовый туррон нарезают порционными кусочками и подают к кофе или чаю.

