Этот пирог пахнет осенью! Тыквенный чизкейк, который просится на стол

Тыквенный чизкейк — это идеальный осенний десерт, который сочетает нежность сливочной основы и теплый аромат тыквы с пряностями. Его бархатистая текстура и сбалансированный вкус делают этот пирог желанным угощением для холодных вечеров. Рецепт отличается простотой исполнения и неизменно радует своим результатом.

Для основы измельчите 200 г печенья, смешайте с 100 г растопленного масла. Утрамбуйте в форму. Для начинки взбейте 600 г творожного сыра, 200 г пюре из тыквы, 150 г сахара, 3 яйца, 1 ч. л. корицы, 0,5 ч. л. мускатного ореха. Вылейте на основу. Выпекайте 60 минут при 160 °C. Оставьте в выключенной духовке до остывания. Ключевой секрет — использование однородного тыквенного пюре и водяная баня при выпекании, что предотвращает растрескивание поверхности и обеспечивает кремовую текстуру. Охлаждайте в холодильнике 6 часов.

