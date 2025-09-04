Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:04

Этот пирог пахнет осенью! Тыквенный чизкейк, который просится на стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный чизкейк — это идеальный осенний десерт, который сочетает нежность сливочной основы и теплый аромат тыквы с пряностями. Его бархатистая текстура и сбалансированный вкус делают этот пирог желанным угощением для холодных вечеров. Рецепт отличается простотой исполнения и неизменно радует своим результатом.

Для основы измельчите 200 г печенья, смешайте с 100 г растопленного масла. Утрамбуйте в форму. Для начинки взбейте 600 г творожного сыра, 200 г пюре из тыквы, 150 г сахара, 3 яйца, 1 ч. л. корицы, 0,5 ч. л. мускатного ореха. Вылейте на основу. Выпекайте 60 минут при 160 °C. Оставьте в выключенной духовке до остывания. Ключевой секрет — использование однородного тыквенного пюре и водяная баня при выпекании, что предотвращает растрескивание поверхности и обеспечивает кремовую текстуру. Охлаждайте в холодильнике 6 часов.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
десерты
пироги
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
